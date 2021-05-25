دراسة: اكتمال شفاء الأطفال من فيروس كورونا أسرع من البالغين

تشهد بريطانيا تحسنا ملحوظا في معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بعد إعلانها تلقيح أكثر من نصف السكان بالمصل المضاد للفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء، برويس جونسون، إجراءات تخفيف الغلق وإعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية، كما أعلنت الحكومة عودة تدريجية للمشجعين في مدرجات ملاعب كرة القدم بالدوري الإنجليزي.

وبحسب دراسة نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يتم إكتمال شفائهم في أوقات قليلة، ولا يبقى للأعراض الجانبية للفيروس أثرا في غضون ستة أشهر.

وأضافت الدراسة التي أجريت على عدد من الأطفال داخل مستشفيات العزل بالعاصمة لندن، إن عدد نادر من الأطفال المتعافين هم فقط من يحتاجون الى تأهيل نفسي أو بدني بعد إكتمال الشفاء من الفيروس، مما يعطي الأطباء تفاؤل كبير.

وسجلت العاصمة إصابة 250 طفل منذ مارس حتى يونيو من عام 2020، حيث كانت ذروة الموجة الثانية من الجائحة في بريطانيا، نتيجة لتزايد التزاحم بين السكان وعدم الإهتمام بالإجراءات الاحترازية.

ولم تسجل العاصمة حالة لوفاة أطفال في تلك الفترة، بينا سجل الأطبا عودة طبيعية لإعادة عمل خلايا وأعضاء جسم الأطفال بمعدل أسرع من الكبار، ولم تسجل الدراسة فشل عضوي أو أثار دائمة للطفل.

وتمكن الأطفال المتعافين من العودة الى الدراسة وممارسة التمارين، رغم تسجيل بعض الحالات النادرة التي احتاجت الى مساعدة في اعادة تقوية عضلات اليدين او القدمين التي ضعفت بسبب قلة الحركة.