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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يرتدين مايوهات.. مدربة سباحة تتهم مديرا بنادي شهير باقتحام الحمام أثناء تدريب السيدات

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام مدربة سباحة لمدير النشاط الرياضي بنادي الإعلاميين باقتحام حمام السباحة أثناء تدريب السيدات وارتدائهم المايوهات.

وكشفت التحقيقات الاولية ان مقدمة البلاغ نانسي. ح مستأجرة لحمام سباحة بنادي الاعلاميين لتدريب السيدات وقررت في محضر الشرطة الذي حمل رقم ١٧٤٠ لسنة ٢٠٢١ اداري قسم ثالث اكتوبر ان احمد. م. ر مدير النشاط الرياضي بالنادي هددها عدة مرات بالدخول الى حمام السباحة وقت تدريب السيدات بالمخالفة لبنود العقد المبرم وبالفعل نفذ تهديده يوم ٢٧ ابريل الماضي عندما اقتحم حمام السباحة في الفترة المخصصة لتدريب السيدات رغم علمه بها ما اثار ذعر المتدربات لارتدائهن مايوهات تناسب التدريب خاصة ان تلك المنطقة لا يدخل اليها احد طوال فترة تدريب السيدات.

كما اشارت التحقيقات والتحريات ان المبلغة اتهمت شريف. س. ا عضو بالنادي بابتزازها وتهديدها لعدم تحرير محضر بالواقعة حيث ادعى انه نائب وزير الشباب والرياضة وهددها بالايذاء في عملها في حالة تحرير محضر بالواقعة كما حاول اغرائها بالعديد من التسهيلات في حالة عدم تحرير المحضر.

وأضافت المبلغة انها تقدمت بشكوى لرئيس مجلس ادارة النادي بالواقعة ولم يتم اتخاذ اية اجراءات بها ما دفعها لتحرير محضر بقسم الشرطة امس مؤكدة وجود عدد من شهود العيان من افراد الامن والاداريين بالاضافة الى المتدربات.

واضافت بمحضر الشرطة انها منذ تاجيرها لحمام السباحة تقدمت بطلب لاغلاقه خلال ايام التدريب المخصصة لها وتوفير الحراسة اللازمة عليه لمنع دخول اي شخص خلال تدريب السيدات خاصة ان غالبيتهن منتقبان ومحجبات وان المشكو في حقه الاول خالف بنود العقد المبرم بينها وبين النادي وطالبت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهما.

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