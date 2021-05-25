عمرو سعد : اقتنعت برأي الفنان مصطفى شعبان أن أؤجل لون شعري لأواخر الحلقات.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد لم أكن أنوي الحصول على لقاح كورونا ولكنني سأقدم على التطعيم مؤكدا أنني شعرت أن اللقاح تم تنفيذه بفترة قصيرة ولكنني ما سرعان ما اقتنعت بالحصول عليه.

وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أنه الم يكن لدي الاختيار في لون شعري واتخضيت من شكل شعري في البداية.

وتابع الفنان عمرو سعد اقتنعت برأي الفنان مصطفى شعبان أن اؤجل لون شعري لأواخر الحلقات مؤكدا أنه كان هناك مهارات فى التصوير خلال أداء مشاهد الأكشن.

وأشار سعد إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل تلقائي بشكل غير طبيعي وتقديم الأفيه ويساعد الممثلين الذين معه.