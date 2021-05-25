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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد اتصال بايدن بالسيسي مرتين خلال أسبوع.. نائب: مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط

النائب احمد دياب
النائب احمد دياب

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إتصال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بالرئيس السيسي، والحديث على البعض الامور الهامة المتعلقة بالمنطقة، يعكس مكانة وقوة الدولة المصرية.

أحمد دياب: مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط

وأشاد دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإتصال الرئيس بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين والذي يثبت أن مصر رمانة الميزان في منطقة الشرق الاوسط، لافتا إلى أن اللإشاعات التي تم ترويجها من قبل بعض المغرضين بشأن موقف الرئيس بايدن من مصر بعد انتخابه كان محض كذب وإدعاءات عارية تماما عن الصحة شكلا ومضمونا.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية دائما ما تؤكد مواقفها أنها الشقيقة الكبرى للعرب وأشقائها من الدول الأفريقية أيضا، متابعًا أن العلاقات الخارجية المصرية شهدت تطورا كبير وغير مسبوق على مدار الفترة الماضية.

هذا وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاتصال تناول "تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة".

وفِي هذا الإطار، أكد الرئيس "بايدن" على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.  

وقد أكد الرئيس من جانبه قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكداً  استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

 

بايدن السيسي مصر الشرق الاوسط أحمد دياب الدولة المصرية

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