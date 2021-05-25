إمام عاشور يهنئ والدته بـ عيد ميلادها | شاهد

هنأ امام عاشور لاعب نادى الزمالك ، ولدته بـ مناسبة عيد ميلادها ، ونشر صورة تجمعة بها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق امام عاشور قائلا “ كل سنه وانتي طيبه ياامي ربنا يخليكي ليا ”.

و تصاعدت أزمة إمام عاشور لاعب الزمالك مع ناديه السابق غزل المحلة بعد صدور حكم ضده بالحبس لعدم سداد قيمة الشيك الرابع المستحق على اللاعب ضمن صفقة انتقاله لصفوف نادي الزمالك.

وتوجه مسئولو تنفيذ الاحكام الي منزل اللاعب بعد صدور الحكم لكي يسدد قيمة الشيك البالغة 500 ألف جنيه لصالح شركة غزل المحلة.

كان إمام عاشور سدد 3 شيكات من اصل 4 الي الشركة منذ بداية الازمة، عندما تعهد بسداد 2 مليون جنيه لغزل المحلة على أربع أقساط ضمن اتفاق انتقاله لنادي الزمالك.