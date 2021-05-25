عمرو سعد : يجب أن أخاف من نجاح مسلسل “ملوك الجدعنة” ومعندناش مانع نقدم جزءا ثانيا.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد إنني يجب أن أخاف من نجاح مسلسل “ملوك الجدعنة” مؤكدا أن هاشتاج ملوك الجدعنة تعدى المليارات.

وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن "احنا معندناش مانع من تقديم جزء ثاني من المسلسل لكن الورق والفكرة من الممكن أن تدفعنا لتقديم جزء ثاني.

وتابع الفنان عمرو سعد أن هناك مواقف لن أنساها اثناء التصوير ومواقف كثيرة منها يوم تصوير الاغنية لقينا عدد ضخم من المجاميع ولقينا ناس بتشيلنا وكان فيه قلق من كورونا

وأشار سعد إلى أنه واجب عليا كنت اعمل رصيد واعتذرت عن عشرات الافلام وقررت اعمل افلام مختلفة خلال الفترة القادمة.