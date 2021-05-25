الفنان عمرو سعد يوجه رسالة للمصريين على طريقة سرية.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد إنني لم أنجح فى مشاهدة جميع الأعمال مؤكدا أنني رأيت حلقات من مسلسل “خلي بالك من زيزى” و"لعبة نيوتن" وشعرت أننا أمام مخرجين رائعين وأعمال عائلة ولها ميزات إيجابية فى المجتمع.

وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن مسلسل “الاختيار” كان أكثر من رائع ومهتمين بنجاح المسلسل ده ونتمنى منه أجزاء أخرى.

وتابع الفنان عمرو سعد أن “انتعاش الافلام هيحصل بس دور العرض اتمنى ان تزيد والناس لازم تعرف أن العرض فى السينما جزء من نجاح الفيلم”.

وزجه سعد رسالة إلى الشعب المصري على طريقة سرية وقال “ ادعي ربنا يصلح الحال والشعب المصري هو الحتة الطرية اللى في الشمال وربنا يكرمكم يا رب والطموح حلو وابذل مجهودك لأخر نفس”.