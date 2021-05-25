عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان عمرو سعد يوجه رسالة للمصريين على طريقة سرية.. فيديو

الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد

قال الفنان عمرو سعد إنني لم أنجح فى مشاهدة جميع الأعمال مؤكدا أنني رأيت حلقات من مسلسل “خلي بالك من زيزى” و"لعبة نيوتن" وشعرت أننا أمام مخرجين رائعين وأعمال عائلة ولها ميزات إيجابية فى المجتمع.

 

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن مسلسل “الاختيار” كان أكثر من رائع ومهتمين بنجاح المسلسل ده ونتمنى منه أجزاء أخرى.

 

وتابع الفنان عمرو سعد أن “انتعاش الافلام هيحصل بس دور العرض اتمنى ان تزيد والناس لازم تعرف أن العرض فى السينما جزء من نجاح الفيلم”.

 

وزجه سعد رسالة إلى الشعب المصري على طريقة سرية وقال “ ادعي ربنا يصلح الحال والشعب المصري هو الحتة الطرية اللى في الشمال وربنا يكرمكم يا رب والطموح حلو وابذل مجهودك لأخر نفس”.

 

عمرو سعد الأفلام الشعب المصري الاختيار الفنان عمرو سعد

ترشيحاتنا

المنتج صادق الصباح : أتمنى أن يكون هناك "ملوك الجدعنة" الجزء الثاني.. فيديو

بدرية طلبة تكشف أسباب بتر ساق شريف الدسوقي وتطورات حالته الصحية

لأول مرة.. ظهور زعيمة ميانمار أمام المحكمة بعد الإنقلاب عليها

محاسبة النظام واردة.. الرئيس الأمريكي يعلق على اعتراض طائرة ركاب في بيلاروسيا

يرتدين مايوهات.. مدربة سباحة تتهم مديرا بنادي شهير باقتحام الحمام أثناء تدريب السيدات

الصحة: تسجيل 1149 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 45 حالة وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتر ساق الفنان شريف الدسوقي.. تفاصيل

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

معجزة إلهية.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ