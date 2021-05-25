عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظا على صحة المواطنين .. تطهير الترعة مطالب أهالي حي دار الرماد فى الفيوم

صدى البلد

يتضرر أهالي حي دار الرماد التابعة لمحافظة الفيوم من ضعف مياه الري في ترعة دار الرماد؛ بسبب تراكم القمامة في اسفل الشباك عند طريق مصر، بمنطقة دلة، كما أن الماسورة بها قمامة تحجب وصول المياه إلى المزارعين.

ويقول شعبان جابر على أيوب، أحد المزارعين بالحىفى رساله بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد :  إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة الفيوم وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، وتطهير الماسورة لإيصال المياه للاراضي الزراعية والمزارعين حتى لا تبور . 
 

وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاه داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الاهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى الفيوم دون جدوى .

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية  بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.
اقرأ أيضا:
تطهير الترعة مطلب أهالي قرية التوفقية فى إيتاي البارود

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

حفاظا على صحة المواطنين مياه الصرف الصحى الأمراض والأوبئة بؤرة لتجميع القمامة الحيوانات النافقة تراكم القمامة خدمة بين الناس

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تخسر معركة النجمة الواحدة بسبب فلسطين.. وريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G

حدث ليلا.. مقتل خبير تابع لـ حزب الله.. وزير خاريجية أمريكا يصل تل أبيب.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي "سبعبع"

نشرة الرياضة .. كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري .. إبراهيم المنيسي لـ طارق حامد: كوع النائب يخضع للقانون

في يوم أفريقيا.. حين امتلكت القارة السمراء 10 آلاف دولة على مدار 400 سنة

البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة| الطلاب يؤدون اليوم اختبارات تجريبية في 5 مواد

نشرة الفن.. بتر ساق شريف دسوقي.. دور هاني رمزي في قصة حياة الـ 200 جنيه.. عادة اكتسبها مصطفى شعبان من عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

سورة تمنع الخوف والقلق وتريح القلب.. رددها عند النوم في 5 دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ