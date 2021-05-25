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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنتج صادق الصباح : أتمنى أن يكون هناك "ملوك الجدعنة" الجزء الثاني.. فيديو

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

قال المنتج صادق الصباح منتج مسلسل ملوك الجدعنة  أنه عملنا قدر المستطاع مؤكدا أن البناء الذي تم في لبنان قد تم في وقت طويل.

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وأضافف الصباح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن “التكنولوجيا والجرافيك ساعدتنا وفي الاخر الدنيا اتطورت في السينما والدراما” مشيرا إلى أن  أشقائنا بالمغرب قدموا أفلام أمريكية.

 

وتابع  منتج مسلسل ملوك الجدعنة أنه ننتظر فكرة الورق للجزء الثاني ومؤكدا أنني نجحت بفريق العمل الذي معي وارغب في نجاح أخر لهم واتمنى أن يكون هناك "ملوك الجدعنة" الجزء الثاني .

 

وأشار الصباح إلى أنني أوجه تحية لكل من عمل في المسلسل وكان هناك جنود مجهولين وعملوا واجتهدوا وارسل لهم تحية من فلبي لكل من شارك. 

 


 

مصطفى شعبان تكنولوجيا لقاح كورونا مسلسل لقاح كورونا

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