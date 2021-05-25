مخرج مسلسل ملوك الجدعنة يكشف عن تفاصيل العمل.. فيديو

قال المخرج أحمد خالد موسى مخرج مسلسل ملوك الجدعنة أنه قمنا بالتحضير وقت طوير للوصول لمنظومة النجاح وكنا محتارين شوية من تقديم الأداء ومش لاقيين التركيبة بتاعتها.

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن المشاكل التي واجهناها في البداية تم كسرها بعد 5 أيام كانت الكيمياء ظاهرة وناجحة بين فريق العمل.

وتابع المخرج أحمد خالد موسى أنه قدمنا المسلسل على هيئة أجزاء ما بين المشاهد الجادة ومشاهد الهزار حيث تم تقسيم المسلسل على حلقات 10 و 10 و 10.

وأشار موسى إلى أنه سيكون هناك حالة صعبة إذا عملت مع فنان واحد فقط من الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد لأن الكيمياء بينهم كانت ناجحة .