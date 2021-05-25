عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الطب الوقائي: لا صحة لتأثير لقاح كورونا على خصوبة الرجل أو الدورة الشهرية للسيدات.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن كل حد فينا بيشوف حد بيحصل على تطعيم كورونا ويتابعه بفترة ولم يجد اى اصابات يتشجع للحصول على اللقاح.

 

 

بـ 40 مليون جرعة.. كيف تتحول مصر لمركز إقليمي لتصنيع لقاح كورونا

وأضاف حتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن بعض الدول تشترط ألذي يرغب بدخول الدولة أن يكون حاصل على التطعيم.

 

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن  التطعيمات آمنة والأعراض التى تظهر بعد الحصول على التطعيم تكاد تكون معدومة وخفيفة.

 

وأشار حتة إلى أن  اللقاح  لا يحمى من الإصابة 100% ولكن تكون الأعراض خفيفة مؤكدا أن كل دول العالم تقوم الان بالتطعيمات ولا يوجد أى أعراض خطيرة .

 

وقال استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن الكورونا مثل الإنفلونزا لكنها متحورة مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله أن لقاح كورونا  يؤثر على الدورة الشهرية للسيدات أو يؤثر على الخصوبة والإنجاب للرجل.

 

الطب الوقائي لقاح كورونا تطعيم كورونا لقاح كورونا التطعيم

ترشيحاتنا

كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري

إبراهيم المنيسي: كوع النائب طارق حامد يمكن إخضاعه لقانون الكرة

دراسة: اكتمال شفاء الأطفال من فيروس كورونا أسرع من البالغين

اليوم.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

سورة تمنع الخوف والقلق وتريح القلب.. رددها عند النوم في 5 دقائق

ريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

أصيب خلال التصوير واكتشف مرضه بالسكرى صدفة.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ