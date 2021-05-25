أستاذ الطب الوقائي: لا صحة لتأثير لقاح كورونا على خصوبة الرجل أو الدورة الشهرية للسيدات.. فيديو

قال الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن كل حد فينا بيشوف حد بيحصل على تطعيم كورونا ويتابعه بفترة ولم يجد اى اصابات يتشجع للحصول على اللقاح.

وأضاف حتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن بعض الدول تشترط ألذي يرغب بدخول الدولة أن يكون حاصل على التطعيم.

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن التطعيمات آمنة والأعراض التى تظهر بعد الحصول على التطعيم تكاد تكون معدومة وخفيفة.

وأشار حتة إلى أن اللقاح لا يحمى من الإصابة 100% ولكن تكون الأعراض خفيفة مؤكدا أن كل دول العالم تقوم الان بالتطعيمات ولا يوجد أى أعراض خطيرة .

وقال استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن الكورونا مثل الإنفلونزا لكنها متحورة مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله أن لقاح كورونا يؤثر على الدورة الشهرية للسيدات أو يؤثر على الخصوبة والإنجاب للرجل.