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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 48 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 48 رحلة جوية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار، أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق اليوم، 48 رحلة جوية لمصر للطيران بمعدل 34 رحلة دولية إلى كل من “ندجامينا، بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، أثينا، لندن، باريس، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، تونس”، و11 رحلة داخلية إلى كل من “شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان”، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 4142 راكبا.
 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط، إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار، مقابل 30 دولارا؛ في حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

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