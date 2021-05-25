رضا عبد العال: طارق حامد متهور والزمالك لن يقف عليه

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عددا من الانتقادات، إلى لاعب وسط نادي الزمالك، طارق حامد؛ عقب مباراة الفريق أمام المصري، التي أقيمت بالأمس، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten": طارق حامد ارتكب تصرف متهور، في لقطة حصوله على البطاقة الحمراء، وحرم الزمالك من جهوده خلال المباراتين المقبلتين بشكل ساذج.

واختتم عبد العال: كنت أُفضل إعطاء الفرصة إلى محمد أشرف “روقا”، بدلاً من محمود عبد العزيز؛ عقب حصول طارق حامد على البطاقة الحمراء، كما أن الفريق لن يقف على طارق حامد حال غيابه المباراة القادمة أمام الإسماعيلي في كأس مصر.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بفوز الأبيض 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول..



سجل إيزي إيميكا لاعب المصري الهدف الأول من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

وحاول الزمالك إدراك التعادل مبكراً، ولكن أحكم المصري دفاعاته بشكل جيد ولم يتمكن لاعبو الأبيض من اختراق صفوف المصري والوصول الى مرمى أحمد دعدور.

وأهدر بن شرقي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 24، الذي لم يتمكن من هز الشباك عن طريق رأسية غريبة سددها بعد تمريرة رائعة من سيف الدين الجزيري.

وتعادل الزمالك في الدقيقة 28 عن طريق محمد عبد الغني، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك من التصدي لركلة الجزاء في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ومنع اهتزاز المرمى للمرة الثانية.

وأهدر بن شرقي للمرة الثانية كرة هدف مؤكد في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد تمريرة من زيزو التي منحت بن شرقي الكرة أمام المرمى وهو خال ولكن سددها في وجه مدافع المصري.

وتصدى محمد عواد لتسديدة سعيدو سنبوري في الدقيقة 43 من عمر المباراة، ومنع الزمالك من تسجيل هدف التقدم.

أشهر محمود البنا حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة، بعد ضرب أحمد رفعت لاعب المصري أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 47 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع وتصدى لها أحمد دعدور حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الشوط الثاني..



شن الزمالك في بداية الشوط الثاني هجوماً قوياً على مرمى فريق المصري البورسعيدي، ولكن دون تسجيل أهداف.

تصدى أحمد دعدور حارس مرمى المصري لثلاث فرص لنادي الزمالك، منها تسديدة من بن شرقي، وأخرى من زيزو ورأسية من فرجاني ساسي.

وشدد الزمالك الهجوم على مرمى المصري، ولكن لم يستطع أحد اللاعبين أن يسكن الكرة في شباك دعدور المتألق.

وترجم الزمالك الهجمات بهدف عن طريق أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في الدقيقة 60 من عمر المباراة من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، في ركلة حرة مباشرة.

وسجل أوستن أوموتو الهدف عن طريق مقصية رائعة في الدقيقة 69 من عمر المباراة، أتقنها وأسكنها شباك مرمى محمد عواد.

حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 95 من عمر المباراة .

وسددها زيزو في الدقيقة 96 وأنهى المباراة بهدف ثالث في مرمى المصري البورسعيدي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 54 ويستمر في تصدر الدوري، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 38 متصدر المركز الثالث.