حرب بيل جيتس وبيزوس انتهت.. ملياردير فرنسي يحصد لقب أغنى رجل في العالم

حصل رجل الموضة الملياردير الفرنسي "برنارد أرنو" على لقب أغنى شخص في العالم صباح أمس الإثنين، بعدما تم تقدير صافي ثروته بـ 186.3 مليار دولار، مما يجعله أعلى من جيف بيزوس بـ 300 مليون دولار الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار ، وإيلون موسك ، بقيمة 147.3 مليار دولار.

ووفقا لمجلة "فوربس" قفزت ثروة أرنو من 76 مليار دولار في مارس 2020 إلى 186.3 مليار دولار يوم الإثنين ، بزيادة هائلة بأكثر من 110 مليار دولار في الـ 14 شهرًا الماضية ، بفضل الأداء الذي اتبعه وتحدى مجموعته للوباء الفترة الماضية.

وارتفعت أسعار الأسهم التي يمتلكها أيضا Fendi و Christian Dior و Givenchy ، بنسبة 0.4٪ خلال الساعات الأولى من التداول يوم الإثنين، حيث وضعت قيمتها السوقية عند 320 مليار دولار ودفعت حصة أرنو الشخصية بأكثر من 600 مليون دولار.

أغنى رجل في أوروبا



حصلت العلامتين التجاريتين الخاصين على ارتفاع ملحوظ لبيوت الأزياء الفاخرة في أوروبا خلال فترة الإغلاق، بعد العزوف عن التسوق من الصين، وفقا للمحلل "جيفري فلافيو"، وسجلت LVMH التي يمتلكها إيرادات قدرها 17 مليار دولار للربع الأول من عام 2021 ، بزيادة قدرها 32٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وفي الفترة من 18 مارس 2020 إلى يوم الاثنين ، ارتفع صافي ثروة منافسه فرانسوا بينولت ، الذي تمتلك مجموعة Kering Group العلامات التجارية الفاخرة Saint Laurent و Alexander McQueen و Gucci ، من 27 مليار دولار إلى 55.1 مليار دولار، حيث تبلغ ثروة الأخوين آلان فيرتهايمر وجيرارد فيرتهايمر ، أحفاد المؤسس بيير فيرتهايمر ، الآن 35 مليار دولار ، أي أكثر من ضعف صافي ثروتهم البالغة 17 مليار دولار في عام 2020. حتى فرانسواز بيتنكورت مايرز ، حفيدة مؤسس شركة لوريال ، تمتعت بزيادات تقارب 40 مليار دولار ، لتصل إلى 87.8 مليار دولار يوم الإثنين.

برنارد أرنو يحصد اللقب

وعلى مر السنين ، سيطر الأمريكيون إلى حد كبير على قمة قائمة فوربس للمليارديرات، حيث احتل الأمريكيون بيزوس ومسك وجيتس وبوفيت المركز الأول في أفضل السنوات من عقدين من الزمن ، ولم يعطل مسيرتهم إلا كارلوس سليم المكسيكي فقط في فترة زمنية قصيرة.

لعدة سنوات في بداية القرن ، كان أغنى الأوروبيين هم مؤسسو (ألدو تيو - كارل ألبريشيت) حتى أنهم وصلوا إلى المراكز العشرة الأولى لكنهم لم يحتلوا المركز الأول مطلقًا، وظهر برنارد أرنو لأول مرة بين العشرة الأوائل في منتصف عام 2005 ، بثروة تبلغ 13 مليار دولار. كان أرنو في المراكز الخمسة الأولى منذ عام 2018 وكان رقم 11 في العام السابق.

وأصبح ثالث أغنى شخص في عام 2019 ، بثروة تقدر بـ 76 مليار دولار، حتى انه تفوق على بيزوس لفترة وجيزة وأصبح أغنى أغنياء العالم حاليا، ومنذ بداية الوباء ، تغيرت ثروات أغنى أغنياء العالم بشكل كبير ، حيث ازدادت ثثروات بعضهم بالمليارات، وأصبح إيلون ماسك لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم في يناير 2021 ، عندما بلغ صافي ثروته 189.7 مليار دولار. ويمثل ذلك مكسبًا مذهلاً قدره 165 مليار دولار منذ مارس 2020.