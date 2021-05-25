نجم مصر .. شاهد.. أحدث ظهور لـ عبدالله جمعة على السوشيال ميديا

نشر عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك ، صورة له من خلال حسابةة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

نجم مصر - حبيب قلبى - البرنس

وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد المصري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المصري موضحا صعوبة المباراة.