قرار عاجل من شركة لوفتهانزا بشأن المجال الجوي لبيلاروسيا

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، أنها ستتفادى المجال الجوي لبيلاروسيا حتى إشعار آخر.

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اعتراض بيلاروسيا، طائرة ركاب، واعتقال صحفي معارض على متنها.

ودعا بايدن، لإجراء تحقيق دولي، بشأن اعتراض طائرة مدنية أوروبية، تقل معارضا؛ بهدف توقيفه، والقبض عليه في بيلاروسيا.

فيما رحب الرئيس الأمريكي، بإعلان الاتحاد الأوروبي، عقوبات، ضد حكومة بيلاروسيا.

وكشف بايدن، عن بحث خيارات محاسبة المسؤولين في بيلاروسيا؛ بسبب اعتراض طائرة مدنية أوروبية.

ومن جهته، تواصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، تسيخانوسكايا، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لمطالب الشعب البيلاروسي في الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعهد “سوليفان”، خلال الاتصال، بمحاسبة نظام الرئيس البيلاروسي، لوكاشينكو.