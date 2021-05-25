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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من شركة لوفتهانزا بشأن المجال الجوي لبيلاروسيا

الطيران في مجال بيلاروسيا
الطيران في مجال بيلاروسيا

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، أنها ستتفادى المجال الجوي لبيلاروسيا حتى إشعار آخر.

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محاسبة النظام واردة.. الرئيس الأمريكي يعلق على اعتراض طائرة ركاب في بيلاروسيا

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غضب أوروبي ضد بيلاروسيا بعد حادث الطائرة الأيرلندية.. ماذا يحدث؟

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اعتراض بيلاروسيا، طائرة ركاب، واعتقال صحفي معارض على متنها.

ودعا بايدن، لإجراء تحقيق دولي، بشأن اعتراض طائرة مدنية أوروبية، تقل معارضا؛ بهدف توقيفه، والقبض عليه في بيلاروسيا.

فيما رحب الرئيس الأمريكي، بإعلان الاتحاد الأوروبي، عقوبات، ضد حكومة بيلاروسيا.

وكشف بايدن، عن بحث خيارات محاسبة المسؤولين في بيلاروسيا؛ بسبب اعتراض طائرة مدنية أوروبية.

ومن جهته، تواصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، تسيخانوسكايا، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لمطالب الشعب البيلاروسي في الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعهد “سوليفان”، خلال الاتصال، بمحاسبة نظام الرئيس البيلاروسي، لوكاشينكو.

الولايات المتحدة الرئيس البيلاروسي مستشار الأمن القومي الأمريكي لوفتهانزا رحلات الطيران في بيلاروسيا

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