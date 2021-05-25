كريستيانو رونالدو يستعرض إنجازاته مع كرة القدم

وجه كريستانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الايطالي رسالة الي محبيه بعد انتهاء الموسم مع النادي وتتويج انتر ميلان باللقب .

ونشر رونالدو عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة طويلة قال : "حياة ومسيرة أي لاعب كبير مليئة بالتقلبات، عامًا بعد عام، حيث نواجه فرقًا رائعة مدججة بلاعبين استثنائيين لديهم طموحاتهم، لذا يتحتم علينا دومًا بذل قصارى جهدنا للإبقاء على أنفسنا في أعلى المستويات".

وأضاف: "هذا العام لم يكن بمقدورنا الفوز بلقب الدوري، وأهنئ إنتر ميلان على تتويجه المستحق باللقب، ومع ذلك، أقدر كل شيء حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي".



وأكمل كريستيانو رونالدو : "لقد وصلت إلى الهدف الذي وضعته نُصب عيني منذ أول يوم لي في إيطاليا، وهو الفوز بألقاب الدوري، الكأس والسوبر، وكذلك أن أصبح أفضل لاعب والهداف في هذا البلد الرائع المليء بالنجوم والأندية العريقة، فضلًا عن الثقافة الكروية الخاصة هنا"..

وأردف : "بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون ما أعنيه، فالأمر بسيط للغاية: كرة القدم لعبة جماعية، لكن ما يتحقق يأتي عبر الأفراد، الذين يساعدون فرقهم على الوصول لأهدافها".



وأكمل: "الأمر يتطلب دومًا مزيدا من العمل داخل وخارج أرض الملعب، مما ينتج عنه سجلات فردية تقترن بالإنجازات الجماعية، حيث أن بعضها نتيجة طبيعية للأخرى".

وأشار الي فخره بكونه بطلًا لإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وبفوزه بالكأس والسوبر في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ، وأفضل لاعب وهداف في الدوريات.



وقال رونالدو : ولقد سجلت أكثر من 100 هدف لنادي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ، لا شيء يضاهي الشعور بأنني قد تركت بصمتي في البلدان التي لعبت فيها، وأنني أسعدت مشجعي الأندية التي مثلتها، هذا ما أعمل من أجله وهذا ما يحركني وهذا ما سأستمر في ملاحقته دائمًا حتى اليوم الأخير لي في كرة القدم".



واختتم: "هذا ما أعمل لأجله، وهذا ما يحركني وما سأستمر في ملاحقته حتى آخر يوم لي في هذه اللعبة.. أشكر كافة من شاركوني هذه الرحلة! نحن نبقى سويًا".

