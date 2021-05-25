رانيا يوسف تدعو لـ شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

دعت الفنانة رانيا يوسف، لـ الفنان شريف الدسوقي (سبعبع)، الذي تعرض لعملية، انتهت بـ بتر في الساق.



وغرَّدت رانيا يوسف، من خلال حسابها على “تويتر”: "ربنا يصبرك يا شريف، ويخفف عنك يا رب #شريف_الدسوقي".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرض الفنان شريف الدسوقى (سبعبع)، إلى عملية بتر في الساق، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، كتبت، عبر حسابها في وقت سابق، أمس،: “شريف الدسوقي داخل العمليات كمان ساعة، دعواتكم من فضلكم”.