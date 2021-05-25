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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل ظهوره.. أماكن تستطيع من خلالها مشاهدة قمر الدم

قمر الدم
قمر الدم

العالم على موعد مع أول ظاهرة خسوف كلي للقمر في عام 2021 مع ظاهرة قمر الدم، غدا 26 مايو، وهو ما يعرف بالقمر الوردي أو قمر الدم العملاق، وله العديد من المسميات الأخرى منها قمر الذئب.

 

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، ستحظى هاواي بأفضل فرصة لظهور هذا القمر، تليها ولاية كاليفورنيا الامريكية، والبلاد المطلة على المحيط الهادئ من الجهة الشمالية والغربية، ونيوزيلندا، وأستراليا.

 

عرض كوني 


يتزامن أول خسوف كلي للقمر  منذ أكثر من عامين مع قمر عملاق هذا الأسبوع في عرض كوني رائع، وسيكون هذا القمر  الدموي العملاق مرئيًا يوم الأربعاء عبر المحيط الهادئ، مما يوفر أفضل مشاهدة، بالإضافة إلى النصف الغربي من أمريكا الشمالية ، وجنوب أمريكا الجنوبية وشرق آسيا.

 

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وسيستمر الخسوف الكلي لمدة 15 دقيقة حيث تمر الأرض مباشرة بين القمر والشمس، لكن الظاهرة بأكملها سوف تستمر خمس ساعات ، حيث يغطي ظل الأرض القمر تدريجيًا، ثم يبدأ في الانحسار، أما اللون البرتقالي المحمر هو نتيجة شروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر .

 

وقال نوح بيترو ، عالم مشروع مركبة الاستطلاع المدارية القمرية: "هاواي لديها أفضل فرصة لرصد الظاهرة وبعد ذلك سيكون ظاهرة بقوة أقل في كاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ، كما ستتمتع نيوزيلندا وأستراليا بمشاهدة رائعة".

 

وسيدور المسبار لرصد الظاهرة حول القمر لمدة 12 دقيقة، وسوف يقيس التغيرات في درجات الحرارة على سطح القمر أثناء الخسوف. وقال بيترو إن التلسكوبات الموجودة على قمة ماونا كيا في هاواي ستراقب القمر أيضًا.

 

أماكن ظهور قمر الدم

 

سيغيب القمر وتشرق الشمس على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، تاركًا راصدي السماء - بما في ذلك بترو في فرجينيا، ولن تكون هذه الظاهرة واضحة في أوروبا وإفريقيا وغرب آسيا، ولكن لا يزال بإمكان الجميع في كل مكان الاستمتاع بالقمر الأكثر إشراقًا من المعتاد من خلال مقاطع الفيديو بخاصية البث المباشر.

 

سيكون القمر على بعد أكثر من 220. ميل، وهذا القرب مع اكتمال القمر، هو ما سيجعله يبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا في السماء، وعلى النقيض من ذلك، كان القمر العملاق الذي حدث الشهر الماضي على بعد 96 ميلاً، وعلى عكس كسوف الشمس فإنه لا ضرر من النظر إلى خسوف القمر.

 

ولمن ستفوته مشاهدة الظاهرة الحالية، فإنها ستتكرر مجددا في 19 نوفمبر القادم، وسيكون كسوفا شبه كامل حيث ستخفت غضاءة القمر ولكن لن يتحول إلى اللون الاحمر، والموعد التالي للخسوف الكلي للقمر سيكون في مايو 2022.

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