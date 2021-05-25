أستراليا تعتزم إغلاق سفارتها بالعاصمة الأفغانية فور انسحاب القوات الأمريكية

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عزمها غلق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، إتمام انسحاب ما بين 13 إلى 20 بالمئة من القوات الأمريكية بأكملها من أفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم، أن الولايات المتحدة سلمت رسميًا 5 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية أثناء عملية الانسحاب من الدولة التي مزقتها الحرب.



وبدأت القوات الأجنبية الانسحاب من البلاد في الأول من مايو بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتهاء من الانسحاب بحلول 11 سبتمبر المقبل.

ويستعرض “صدى البلد” تطورات الوضع في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع الإنسحاب الأمريكي .

في 8 مايو الماضي، كشفت وسائل إعلام، عن سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا إثر انفجار وقع أمام مدرسة غربي العاصمة الأفغانية.

وأضافت أن الانفجار الذي وقع أمام مدرسة سيد الشهداء بحي داشت برجي بالدائرة 13 غرب كابول، تسبب في سقوط 40 قتيلا.

وذكر متحدث وزارة الداخلية، طارق آريان، على (تويتر) أن 35 شخصا نقلوا للمستشفيات جراء الانفجار الذي وصفه بأنه "جريمة إرهابية كبرى".