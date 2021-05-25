عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا تعتزم إغلاق سفارتها بالعاصمة الأفغانية فور انسحاب القوات الأمريكية

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في أفغانستان

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عزمها غلق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، إتمام انسحاب ما بين 13 إلى 20 بالمئة من القوات الأمريكية بأكملها من أفغانستان.

txt

الحرب أم السلام.. بوادر غير مبشرة للوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي

txt

القيادة المركزية الأمريكية: إتمام انسحاب حوالي 20٪ من قواتنا في أفغانستان


وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم، أن الولايات المتحدة سلمت رسميًا 5 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية أثناء عملية الانسحاب من الدولة التي مزقتها الحرب.


وبدأت القوات الأجنبية الانسحاب من البلاد في الأول من مايو بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتهاء من الانسحاب بحلول 11 سبتمبر المقبل.

 

ويستعرض “صدى البلد” تطورات الوضع في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع الإنسحاب الأمريكي .

 

في 8 مايو الماضي، كشفت وسائل إعلام، عن سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا إثر انفجار وقع أمام مدرسة غربي العاصمة الأفغانية.

 

وأضافت أن الانفجار الذي وقع أمام مدرسة سيد الشهداء بحي داشت برجي بالدائرة 13 غرب كابول، تسبب في سقوط 40 قتيلا.

 

وذكر متحدث وزارة الداخلية، طارق آريان، على (تويتر) أن 35 شخصا نقلوا للمستشفيات جراء الانفجار الذي وصفه بأنه "جريمة إرهابية كبرى".

القوات الأمريكية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان العاصمة الأفغانية كابول سفارة استراليا

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من شركة لوفتهانزا بشأن المجال الجوي لبيلاروسيا

تطورات جديدة في الأوضاع بمالي

محاسبة النظام واردة.. الرئيس الأمريكي يعلق على اعتراض طائرة ركاب في بيلاروسيا

إدانات دولية باعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء

عقب اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء.. انقطاع بث التلفزيون الرسمي في مالي

انسحاب وزير الدفاع الإيراني السابق من انتخابات الرئاسة

السودان.. 5 قتلى و13 مصابا في اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان

استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني.. وكالة إيرانية تعلن أسماء مرشحي انتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري

إبراهيم المنيسي: كوع النائب طارق حامد يمكن إخضاعه لقانون الكرة

دراسة: اكتمال شفاء الأطفال من فيروس كورونا أسرع من البالغين

اليوم.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

سورة تمنع الخوف والقلق وتريح القلب.. رددها عند النوم في 5 دقائق

ريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

أصيب خلال التصوير واكتشف مرضه بالسكرى صدفة.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ