بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 6 في حادث تصادم سيارتين على صحراوي بني سويف

شهد الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة بني سويف، أمام مركز سمسطا، حادثا مأساويا، راح ضحيته 3 ركاب، وأصيب 6 آخرين؛ عندما اصطدمت سيارة “ملاكي”، بأخرى “ربع نقل”.



وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة ببني سويف، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من كمين سمسطا الصحراوي، على بعد 4 كيلو من الطريق الصحراوي الغربي، بين سيارة ملاكي قادمة من سوهاج في طريقها للقاهرة، وأخرى “ربع نقل” اصطدمت بها من الخلف.







وبالانتقال لمكان الحادث، تبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة.

ونقلت سيارات الإسعاف بمحافظتي بني سويف والفيوم، بنقل المتوفين والمصابين إلى مشرحة واستقبال مستشفيي سمسطا المركزي والفيوم العام.



ونتج عن الحادث مصرع كلا من:



1- سميرة أحمد محمد 21 سنة.

2- محمد عبداللاه هاشم أبوالعلا 21 سنة- نجل نائب رئيس تحرير جريدة المساء.

3- رحاب حسن عبدالله 65 سنة.



ونقلت جثة نجل نائب رئيس تحرير جريدة المساء إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، والجثتين الأخريين إلى مستشفى الفيوم العام.



فيما أصيب كلا من:

1- "رحمة جمال أبوالعلا، من القاهرة، 31 سنة، لا تعمل، كسر مضاعف في الساق اليسرى وكدمات بالضلوع.

2- هاني رمضان علي 22 سنة، كدمات بالصدر والظهر.

3- طارق السيد عبدالجواد، من محافظة كفر الشيخ، في العقد الثاني من العمر، سائق، كسر بالفخذ الأيمن.

4- صباح هاشم أبوالعلا، 50 سنة، كسر بالفخذ الأيمن.

5- آيات عبدالله هاشم، ابنة نائب رئيس تحرير المساء، 18 سنة، من محافظة سوهاج، اشتباه إصابة في العمود الفقري.

6- سندس رجب إبراهيم، 11 سنة، من محافظة سوهاج، كسر بالساق الأيمن.



وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.



وحرر محضر بالواقعة.