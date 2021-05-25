بينهم حالات محلية.. الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت حالتين إصابة بالفيروس محليتين، و13 حالة قادمة من الخارج، كما أنها لم تسجل أي حالات وفاة.

وكشف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن البشرية ستواجه عاجلاً أم آجلاً جائحة جديدة أكثر خطورة من جائحة فيروس كورونا.

وقال جيبريسوس في افتتاح الدورة الـ 74 لمنظمة الصحة العالمية: "سوف يظهر فيروس آخر وسيكون أكثر عدوى وفتكا من فيروس كورونا.

وبحسب رئيس المنظمة، فإن مكافحة الفيروسات تظهر أن الدول يجب أن تتعاون مع بعضها بعضا، ولا تتنافس، مضيفًا "في الواقع، نحن أمام خيار: العمل معًا أو أن نكون غير محميين".

وتابع المدير العام للمنظمة أن ما لا يقل عن 115 ألف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أنه على الرغم من أن الأرقام والمعطيات غير كاملة، "فإننا نعتقد أن ما لا يقل عن 115 ألف عنصر من العاملين في المجال الطبي، دفعوا أعلى ثمن لحماية الآخرين".

ووفقا له، في كثير من الأحيان لا يتوفر لدى العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم ما يكفي من المعدات والأدوية لإنقاذ الأرواح، وهم يتقاضون على جهودهم الشاقة والمحفوفة بالخطر، الأجور الزهيدة، ولا ينالون الاحترام المطلوب، وظروف عملهم ليست آمنة.