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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل نشأ فيروس كورونا في مختبر ووهان؟ ممثلة أمريكية تثير الجدل من جديد

الممثلة الامريكية
الممثلة الامريكية كريستي آلي

أثارت الممثلة والمنتجة الأمريكية "كريستي آلي"، جدلا واسعا؛ بعد ظهورها الأخير في أحد الحوارات التليفزيونية، وتحدثت خلاله عن عِلْم الولايات المتحدة، أن العديد من باحثي مختبر ووهان بالصين، أصيبوا بأعراض فيروس كورونا، قبل تفشيه رسميا في البلاد.

 

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، تحدثت "كريستي آلي"، عن الأمر، أن تقاريرًا صينية أفادت بهذه المعلومات، والتي تدل على انتشار المرض في مختبر ووهان والصين، وأدى الإهمال وتجاهل الأمر؛ إلى تفشيه كوباء اجتاح العالم.

وأكملت "كريستي آلي"، الهجوم، بعد انتهاء البرنامج، من خلال تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، قالت فيها: "لدينا حكومة ذكية، تنتبه إلى الأزمة بعدما يقتل العالم نفسه".

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الصين ترد على تقرير أمريكي حول مرض باحثين بمعهد ووهان بـ كورونا

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فيما صرح مسؤول سابق في وزارة الخارجية، لشبكة "فوكس نيوز" أنه قبل شهر تقريبًا من الإبلاغ عن  وجود كوفيد-19، لأول مرة في ووهان، الصين، أبلغت جهات اتصال حكومية أجنبية مسؤولي وزارة الخارجية، أن العديد من العاملين في معهد ووهان لعلم الفيروسات- أحد أكثر المختبرات شهرة في البلاد- عن وجود مرضى بمرض غامض، في منتصف نوفمبر 2019.


وفي يناير 2021، كشفت وزارة الخارجية، أن حكومة الولايات المتحدة لديها سبب للاعتقاد بأن العديد من الباحثين أصيبوا بالمرض في خريف 2019، ووجد أنهم عانوا من أعراض تتوافق مع كل من كوفيد-19 والأمراض الموسمية الشائعة.

 

 تقرير استخباراتي


وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، نقلاً عن تقرير استخباراتي أمريكي لم يكشف عنه سابقًا، أن العمال الذين أصيبوا بالمرض، احتاجوا إلى رعاية في المستشفى.

وقال التقرير، إنه من غير المعتاد أن يزور الأشخاص في الصين، المستشفيات، بدلاً من أطباء الرعاية، لكن التقرير يمكن أن يعطي أهمية للنظرية القائلة إن فيروس كورونا قد تسرب من المختبر.

 

ولجأ الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى موقع التغريدات “تويتر”؛ لدعم آلي، وإعادة نشر ما تحدثت عنه؛ لدعمها، وكتب أحدهم: "إن الاعتراف بأن كوفيد-19 بدأ في المختبر؛ يعني أنه كان حقيقيًا، وارتداء الأقنعة كان مفيدا منذ البداية".

 

فيما جادل مستخدم آخر، أن “القصة قديمة، وربما إعادة الحديث عنها؛ لتأخذ حيزا إعلاميا من جديد”، حيث روجت الصين لنظريات غير مثبتة، أن الفيروس قد يكون نشأ في مكان آخر، أو حتى تم إحضاره إلى البلاد من الخارج، مع واردات من المأكولات البحرية المجمدة الملوثة بالفيروس، وهي فكرة رفضها العلماء والوكالات الدولية.

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