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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الزمالك على المصري.. خالد الغندور: فيه جماهير اتحرق دمها وجالها ضغط وسكر

خالد الغندور
خالد الغندور

كتب الإعلامي ولاعب نادي الزمالك سابقا خالد الغندور، منشورا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

 

وكتب الغندور “ النهاردة ضغط وسكر وحرقة دم لجمهور الزمالك والمصري والأهلي”.

 

وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد المصري عند 39 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

 

وأكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المصري، في ظل صعوبة المباراة.

 

الأهلى الزمالك خالد الغندور

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