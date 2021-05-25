تحطم طائرة عسكرية في لاس فيجاس الأمريكية ومصرع قائدها

لقي طيار مصرعه بعد تحطم طائرة يديرها مقاول عسكري من قاعدة نيليس الجوية في منطقة سكنية قريبة، حسبما أعلنت السلطات في لاس فيجاس، أمس الإثنين.

وأكد بيان منسوب إلى المتحدث باسم القاعدة الليفتنانت كولونيل بريون ماكجاري أن حادث التحطم وقع حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر.

وكانت شركة دراكين الأمريكية ومقرها فلوريدا هي المالكة للطائرة وقالت في بيان إن الطيار الذي لم يكشف عن اسمه توفي ولم يكن أحد على متن الطائرة.

من غير الواضح ما إذا كانت هناك إصابات لأشخاص على الأرض.

تحطمت الطائرة في ساحة قال فيها أحد الجيران، أليكس رييس ، لصحيفة لاس فيجاس ريفيو-جورنال إنه سمع صوتًا قويًا ثم رأى دخانًا أسود يتصاعد من المنزل.

نشر شهود عيان صوراً على الإنترنت لعمود من الدخان على مقربة من السياج الجنوبي إلى القاعدة، ووصول طواقم إطفاء في المدينة والقاعدة، وطائرة هليكوبتر تحوم.