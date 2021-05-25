عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. بتر ساق شريف دسوقي.. دور هاني رمزي في قصة حياة الـ 200 جنيه.. عادة اكتسبها مصطفى شعبان من عمرو سعد

شريف دسوقي
شريف دسوقي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، عددا من الأخبار الفنية المصرية والعالمية، خلال الساعات الماضية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

بتر ساق الفنان شريف دسوقي.. تفاصيل

 

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرض الفنان شريف الدسوقى (سبعبع)، إلى عملية بتر في الساق، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

 

مصطفى شعبان يكشف عن عادة اكتسبها بسبب ملوك الجدعنة

 

قال الفنان مصطفى شعبان أكتسب عادة شرب القهوة من خلال الفنان عمرو سعد أثناء تواجده فى لبنان لتصوير مسلسل “ ملوك الجدعنة ” . 

 

أول تعليق من شريف دسوقي بعد بتر ساقه

 

فى أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية، أدت إلى بتر ساقه؛ علق الفنان  شريف الدسوقى عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، على هذا الحادث الأليم. 

 

نشرة الفن| تفاصيل صلح ريم البارودي وسمية الخشاب.. وجانا عمرو دياب تكشف عن مرض جديد

نشرة الفن .. عودة نجاة بـعمل غنائي ضخم عن الجيش المصري .. وفاة والدة نانسي صلاح.. ليلى علوى وآسر ياسين ينضمون لـ 200 جنيه

 

5 أفلام فى الطريق إليك .. انتعاشة لدور العرض السينمائية فى يونيو المقبل

 

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال عدد من الأفلام  ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الأفلام خلال شهر يونيو تتنوع ما بين العربى والأجنبى .

 

هانى رمزى : أغير جلدى فى فيلم "قصة حياة الـ 200 جنيه" ودورى تراجيدي

 

أكد الفنان هانى رمزى أنه سعيد بالمشاركة ضمن أحداث فيلم “ قصة حياة الـ 200 جنية ” ، مؤكداً أن العمل جديد ومختلف من نوعة عن ما يقدم فى السينما المصرية . 

مصطفى شعبان عمرو دياب سمية الخشاب الفنان مصطفى شعبان عمرو سعد هاني رمزي نانسي صلاح الفنان هانى رمزى نشرة الفن ملوك الجدعنة ريم البارودى الفنان شريف الدسوقي شريف الدسوقى شريف دسوقى الفنان شريف دسوقى ريم البارودي وسمية

موضوعات متعلقة

نشرة الفن| يسرا ترقص مع عمرو دياب.. واغتصاب ليدى جاحا على يد منتج

نشرة الفن.. هانى رمزى: مسرحية أبو العربى لا علاقة لها بالفيلم .. حكاية ممثل عالمى أحرج سناء يونس

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تخسر معركة النجمة الواحدة بسبب فلسطين.. وريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G

حدث ليلا.. مقتل خبير تابع لـ حزب الله.. وزير خاريجية أمريكا يصل تل أبيب.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي "سبعبع"

نشرة الرياضة .. كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري .. إبراهيم المنيسي لـ طارق حامد: كوع النائب يخضع للقانون

في يوم أفريقيا.. حين امتلكت القارة السمراء 10 آلاف دولة على مدار 400 سنة

البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة| الطلاب يؤدون اليوم اختبارات تجريبية في 5 مواد

نشرة الفن.. بتر ساق شريف دسوقي.. دور هاني رمزي في قصة حياة الـ 200 جنيه.. عادة اكتسبها مصطفى شعبان من عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

سورة تمنع الخوف والقلق وتريح القلب.. رددها عند النوم في 5 دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ