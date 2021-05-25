نشرة الفن.. بتر ساق شريف دسوقي.. دور هاني رمزي في قصة حياة الـ 200 جنيه.. عادة اكتسبها مصطفى شعبان من عمرو سعد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، عددا من الأخبار الفنية المصرية والعالمية، خلال الساعات الماضية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرض الفنان شريف الدسوقى (سبعبع)، إلى عملية بتر في الساق، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

قال الفنان مصطفى شعبان أكتسب عادة شرب القهوة من خلال الفنان عمرو سعد أثناء تواجده فى لبنان لتصوير مسلسل “ ملوك الجدعنة ” .

فى أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية، أدت إلى بتر ساقه؛ علق الفنان شريف الدسوقى عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، على هذا الحادث الأليم.

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال عدد من الأفلام ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الأفلام خلال شهر يونيو تتنوع ما بين العربى والأجنبى .

أكد الفنان هانى رمزى أنه سعيد بالمشاركة ضمن أحداث فيلم “ قصة حياة الـ 200 جنية ” ، مؤكداً أن العمل جديد ومختلف من نوعة عن ما يقدم فى السينما المصرية .