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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلادها .. 8 معلومات عن وفاء عامر

وفاء عامر
وفاء عامر

تحتفل اليوم الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية بعد ان أثبت قدراتها كممثلة من خلال عدد من الأدوار المحفورة فى أذهان المشاهدين ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :  

 

1- ولدت في مدينة الإسكندرية . 

 

2- شقيقتها الفنانة إيتن عامر ، وقد شاركت فى رعايتها خلال فترة الطفولة ، خاصة وانها أقامت معها لسنوات طويلة . 

 

3- التحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

 

3- قامت بأستجأر غرفة صغيرة بجوار المعهد حتى تقيم فيها ، خاصة وان اسرتها كانت تعيش بالاسكندرية . 

 

4-بدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل (الزوج أخر من يعلم)، ونجحت بعدها من خلال مسلسلات عدة منها (ليالي الحلمية، زمن الحب الضائع، أميرة من عابدين، امسك حكومة، ذئاب الجبل، فارس بلا جواد)، كما شاركت في السينما من خلال أفلام (الجراج، امرأة وخمسة رجال، أرض أرض، ولا في النية أبقى.

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5- إعاد مسلسل “ الملك فاروق ” اكتشافها كممثلة . 

 

6- متزوجة من المنتج الكبير محمد فوزى . 

 

7 - لديها ابن واحد فقط هو عمر .

 

8- تعرضت الى صدمة شديدة بعد وفاة شقيقتها الكبرى . 

 

 

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