الأرصاد السعودية تعلن توقعات طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لطقس اليوم، وسط تحذيرات من بسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة في بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد السعودية أن تتكون سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يتوقع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وإلى البحر الأحرم، يتوقع رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج.