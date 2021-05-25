مواجهات ساخنة في الدوري السعودي لتفادي الهبوط.. والاتحاد يسعى لـ دوري أبطال آسيا

تقام مباريات الجولة الـ29 من مسابقة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي"، اليوم الثلاثاء، والتي تشهد 5 مباريات ساخنة؛ لتفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وتقام مباريات الدوري السعودي، اليوم، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد العين

يستضيف فريق الاتحاد، منافسه العين، حيث يسعي “النمور” لضمان مركز مؤهِّل لبطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.



الاتفاق ضد الرائد

يسعي كلا الفريقين لتحسين مركزه في جدول الترتيب؛ لإنهاء الموسم بشكل مناسب.



الفتح ضد القادسية

يخشى فريق القادسية من السقوط والدخول في دوامة الهبوط، خلال آخر لقائين من المسابقة، وضياع مجهود موسم بأكمله.



الوحدة ضد النصر

يسعى فريق الوحدة لتحقيق الفوز؛ على أمل النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.



أبها ضد الأهلي

عانى الأهلي، خلال الموسم الحالي، من كثرة النتائج السلبية، وغاب عن المنافسة؛ لتحقيق لقب البطولة، وبالتالي يأمل في الظهور بشكل مناسب أمام الجماهير، في ختام المسابقة، أمام فريق أبها، فطموحه تحقيق الفوز؛ لتفادي الهبوط لدورى الدرجة الأولى.

وكان فريق الهلال حقق لقب البطولة للمرة الـ17 في تاريخه، بعد الفوز على التعاون، ضمن منافسات نفس الجولة.

وضمن فريق العين، هبوطه، لدوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما حصد 20 نقطة فقط، من 28 مباراة، خسر خلالها 18 لقاء، وتعادل في 5، وفاز في مثلهم.