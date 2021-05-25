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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن لفتة إنسانية غير مسبوقة

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه

قال النائب عبده أبو عائشه عضو مجلس الشيوخ، ان التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بتوفير حياة كريمة لكل مواطن بالفئات الأكثر احتياجا في الريف، تعتبر لفتة انسانية ووطنية عظيمة من جانب الرئيس السيسي، وتأكيد على الاستراتيجية الوطنية المتأصلة، بتعزيز الدعم المقدم للفقراء والفئات الأكثر احتياجا في الدولة وخصوصا بالريف.

 

واشار  ابو عايشه خلال تصريحات له، الى تأكيد الرئيس السيسي ضرورة العمل على توفير كافة عوامل النجاح للمشروع العملاق، حياة كريمة والذي يهدف الى الارتقاء بالريف المصري، والعمل على توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية، بتوفير حياة كريمة لكل مواطن داخل قرى الريف المصري.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن قيام مصر عبر توجيهات السيسي برصد ما لايقل عن 500 مليار جنيه للارتقاء بالريف، يؤكد أن هناك إصرارا على تنميته وتطوير مختلف سبل الحياة والرعاية به صحيا وتعليميا وفي مجال البنية التحتية.

 

واكد نائب ميت غمر أن المشروع الوطني العملاق حياة كريمة غير مسبوق في التركيز على الريف، والعمل على دفعه لمختلف مجالات التنمية والتطور.

الرئيس السيسي حياة كريمة مجلس الشيوخ الريف المصري الجهات الحكومية

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