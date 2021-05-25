برلماني: توجيه ثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية تغيير جذري في استراتيجية التنمية الشاملة

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن النظرة للصعيد والمحافظات الحدودية تغيرت تماما خلال فترة حكم الرئيس السيسي، موضحا هذه المناطق لم تعد مستبعدة أو لا تنطبق عليها خطط التنمية او لا تشملها كما كان في الماضي، بل العكس تماما، حيث أصبحت في بؤرة اهتمام الدولة المصرية.

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له، أن هناك مستهدفات محددة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي يأتي في مقدمتها، تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لكل من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

واشار وكيل طاقة البرلمان، الى التوسع كذلك في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة، مضيفا إن ما يرصد من أعمال التنمية والعمران لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية يؤكد انها اصبحت في سلم اولويات التنمية وليست كما مهملا كما كان في السابق.

ووصف الجبلاوي ذلك بأنه تغيير جذري في استراتيجية التنمية الشاملة في مصر، مضيفا: أن مصر تشهد تنمية عمرانية ومجتمعية ضخمة في شتى المجالات.