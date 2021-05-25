تريند × خبر.. عمرو سعد ومصطفى شعبان نمبر وان على تويتر.. وخالد الغندور: فيه جماهير اتحرق دمها وجالها ضغط وسكر

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية المهمة، التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين كالتالي:

دعت الفنانة رانيا يوسف، لـ الفنان شريف الدسوقي (سبعبع)، الذي تعرض لعملية، انتهت بـ بتر في الساق.

وغرَّدت رانيا يوسف، من خلال حسابها على “تويتر”: "ربنا يصبرك يا شريف، ويخفف عنك يا رب #شريف_الدسوقي".

كتب الإعلامي ولاعب نادي الزمالك سابقا خالد الغندور، منشورا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب الغندور “ النهاردة ضغط وسكر وحرقة دم لجمهور الزمالك والمصري والأهلي”.



نشرت الفنانة رشا مهدى صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

جميله يا رشا - القمر - مشاء الله

تصدر الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان “ أبطال مسلسل ملوك الجدعنة ” ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد ظهورهما فى برنامج “ الحكاية ” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب .

ودشن عدد كبير من مستخدمي تويتر هاشتاج “ عمرو سعد ، مصطفى شعبان ” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.