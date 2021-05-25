تريند × خبر.. عمرو سعد ومصطفى شعبان نمبر وان على تويتر.. وخالد الغندور: فيه جماهير اتحرق دمها وجالها ضغط وسكر
يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية المهمة، التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين كالتالي:
رانيا يوسف تدعو لـ شريف الدسوقي بعد بتر ساقه
دعت الفنانة رانيا يوسف، لـ الفنان شريف الدسوقي (سبعبع)، الذي تعرض لعملية، انتهت بـ بتر في الساق.
وغرَّدت رانيا يوسف، من خلال حسابها على “تويتر”: "ربنا يصبرك يا شريف، ويخفف عنك يا رب #شريف_الدسوقي".
بعد فوز الزمالك على المصري.. خالد الغندور: فيه جماهير اتحرق دمها وجالها ضغط وسكر
كتب الإعلامي ولاعب نادي الزمالك سابقا خالد الغندور، منشورا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وكتب الغندور “ النهاردة ضغط وسكر وحرقة دم لجمهور الزمالك والمصري والأهلي”.
رشا مهدى تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة .. شاهد
نشرت الفنانة رشا مهدى صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
جميله يا رشا - القمر - مشاء الله
عمرو سعد و مصطفى شعبان نمبر وان على تويتر بعد ظهورهما مع عمرو أديب .. شاهد
تصدر الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان “ أبطال مسلسل ملوك الجدعنة ” ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد ظهورهما فى برنامج “ الحكاية ” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب .
ودشن عدد كبير من مستخدمي تويتر هاشتاج “ عمرو سعد ، مصطفى شعبان ” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.