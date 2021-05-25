سامح حسين يشارك جمهوره بصور من برنامج راجل و2 ستات.. شاهد

شارك الفنان سامح حسين، متابعيه، بنشر عدة صور له، عبر حسابه الشخصى بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليها: “من برنامج #راجل_2ستات”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية، كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.



والفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كلا من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي”.