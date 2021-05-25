مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مايو، 13 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، 13 شوّال 1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:15 ص

الشروق 4:57 ص

صلاة الظُّهْر 11:52 ص

صلاة العَصر 3:29 م

صلاة المَغرب 6:48 م

صلاة العِشاء 8:18 م



مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 3:08 ص

الشروق 4:55 ص

صلاة الظهر : 11:58 ص

صلاة العصر : 3:37م

صلاة المغرب : 7:02 م

صلاة العشاء : 8:36 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 3:02 ص

الشروق 04:47

صلاة الظهر 11:49

آذان العصر 3:27 م

آذان المغرب 6:52 م

آذان العشاء 8:24 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر 3:05

الشروق 4:45 ص

صلاة الظهر 11:41

صلاة العصر 3:12 م

صلاة المغرب 6:38 م

صلاة العشاء 8:06 م



مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 3:21 ص

الشروق 04:57 ص

صلاة الظهر 11:47 ص

آذان العصر 3:10 م

آذان المغرب 6:38 م

آذان العشاء 8:02م