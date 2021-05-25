التحالف العربي يعلن مقتل خبير تابع لـ حزب الله في مأرب اليمنية

لقي خبير تابع لحزب الله اللبناني، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في غارة على غرب مأرب اليمنية.

ومن ناحية أخرى، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الإثنين، عن تدمير لغم بحري إيراني الصنع، جنوب البحر الأحمر، زرعته ميليشيات الحوثي.

وقال التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، إن زاعة الألغام البحرية بدعم إيراني؛ يمثل تهديدا خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية، مضيفا أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع صدف.

وأشارت قيادة التحالف، إلى إزالة 205 ألغام بحرية وتدميرها، نشرتها الميليشيا عشوائيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وفي وقت سابق من الإثنين، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتا إلى أن "المليشيا الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".

ولطالما عمدت ميليشيات الحوثي لتهديد الملاحة في المنطقة؛ سواء عبر الألغام أو عبر إرسال الزوارق المفخخة.