نشرة الرياضة .. كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري .. إبراهيم المنيسي لـ طارق حامد: كوع النائب يخضع للقانون

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 25-5-2021 مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.



مواجهات ساخنة في الدوري السعودي لتفادي الهبوط.. والاتحاد يسعى لـ دوري أبطال آسيا

تقام مباريات الجولة الـ29 من مسابقة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي"، اليوم الثلاثاء، والتي تشهد 5 مباريات ساخنة؛ لتفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري

أعلن الاعلامي أحمد شوبير، كواليس خاصة بقرارات تقنية الفيديو (VAR)، في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إبراهيم المنيسي: كوع النائب طارق حامد يمكن إخضاعه لقانون الكرة

علق إبراهيم المنيسي ، مقدم برنامج “ملك وكتابة”، على قناة الأهلي، على طرد طارق حامد لاعب الزمالك، في مباراة الفارس الأبيض أمام منافسه المصري البورسعيدي، أمس.

بعد فوز الزمالك على المصري.. خالد الغندور: فيه جماهير اتحرق دمها وجالها ضغط وسكر

كتب الإعلامي ولاعب نادي الزمالك سابقا خالد الغندور، منشورا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

رضا عبد العال: طارق حامد متهور والزمالك لن يقف عليه

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عددا من الانتقادات، إلى لاعب وسط نادي الزمالك، طارق حامد؛ عقب مباراة الفريق أمام المصري، التي أقيمت بالأمس، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أيمن عبدالعزيز: الدوري للزمالك.. وطرد طارق حامد غير مستحق

قال أيمن عبدالعزيز لاعب الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.



الزمالك يحتفل بالمباراة رقم 300 لـ شيكابالا

احتفل نادي الزمالك بوصول قائده محمود عبدالرازق شيكابالا للمباراة رقم 300 بقميص الفريق الأبيض وذلك عقب خوضه مباراة أمس أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة ال24 من بطولة الدوري المصري .

رضا البلتاجي : هدف الزمالك الثالث غير صحيح.. وطرد طارق حامد تأخر 7 سنوات

قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، إن مباراة الزمالك والمصري من أهم المباريات في تاريخ الدوري المصري الممتاز.