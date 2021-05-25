حدث ليلا.. مقتل خبير تابع لـ حزب الله.. وزير خاريجية أمريكا يصل تل أبيب.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي "سبعبع"

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 25-5-2021، نرصد أبرزها عبر السطور التالية.



التحالف العربي يعلن مقتل خبير تابع لـ حزب الله في مأرب اليمنية



لقي خبير تابع لحزب الله اللبناني، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في غارة على غرب مأرب اليمنية.

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب



وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، ضمن جولة يجريها في منطقة الشرق الأوسط.



عمرو سعد و مصطفى شعبان نمبر وان على تويتر بعد ظهورهما مع عمرو أديب .. شاهد



تصدر الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان “ أبطال مسلسل ملوك الجدعنة ” ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد ظهورهما فى برنامج “ الحكاية ” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب .



كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري



أعلن الاعلامي أحمد شوبير، كواليس خاصة بقرارات تقنية الفيديو (VAR)، في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



أصيب خلال التصوير واكتشف مرضه بالسكرى صدفة.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي



فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فأجئت الفنانة بدرية طلبة، محبي الفنان شريف دسوقى بخبر صادم عنه، حيث كشفت أنه خضع لعملية جراحية أدت إلى بتر ساقه، وفي السطور التالية نكشف القصة الكاملة لهذا الحادث.



أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه



فى أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية، أدت إلى بتر ساقه؛ علق الفنان شريف الدسوقى عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، على هذا الحادث الأليم.

عمرو سعد السبب .. مصطفى شعبان يكشف عن عادة اكتسبها بسبب ملوك الجدعنة



قال الفنان مصطفى شعبان أكتسب عادة شرب القهوة من خلال الفنان عمرو سعد أثناء تواجده فى لبنان لتصوير مسلسل “ ملوك الجدعنة ” .

يرتدين مايوهات.. مدربة سباحة تتهم مديرا بنادي شهير باقتحام الحمام أثناء تدريب السيدات



تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام مدربة سباحة لمدير النشاط الرياضي بنادي الإعلاميين باقتحام حمام السباحة أثناء تدريب السيدات وارتدائهم المايوهات."



وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا مع الشيخ عبدالله بن زايد



أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اتصال مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.