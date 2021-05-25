حماة الوطن يلبي استغاثة أهالي الهرم بإنشاء مطبات صناعية على طريق المنصورية

قال الدكتور إسلام عوض أمين اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمي بأسم أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة، إن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قامت بإنشاء مطبات صناعية بطريق المنصوريه الرئيسى بكفر الجبل ونزلة السمان، وذلك بعد حصول الأمانة العامة لحزب حُماة ُالوطن بالجيزة، على موافقة المحافظ اللواء أحمد راشد .

وتلقى الدكتور نافع عبدالهادي الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالمحافظة وعضو مجلس النواب، العديد من الاستغاثات والشكاوى لأهالي وعائلات منطقتين كفر الجبل ونزلة السمان بحى الهرم، والتى يتضررون فيها من تعرض أرواحهم وأبنائهم للخطر، بسبب كثرة الحوادث بطريق المنصورية الرئيسى، بعد إتساع عرض الطريق وإعادة رصفه على الجانبين، مما أدى إلى إرتفاع سرعة حركة سير السيارات بالطريق ومعها تعريض حياة المارة والاهالى للخطورة .

وأضاف اللواء محمد الكيلاني الأمين المساعد وأمين التنظيم لحُماة الوطن بالجيزة، أن سرعة استجابة المحافظ لطلب الأمين العام للحزب بالجيزة، تعد مؤشرا قويا على مدى درجات التعاون التى تشهدها الفترة الحالية بين أمانة الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيدا باهتمام المهندسه نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة وحرصها على سرعة إنهاء أسباب الأزمة .

وأشار محمد أبوعيسى أمين شباب حزب حماة الوطن بالجيزة، أن تفاعل أمانة الشباب بالمحافظة مع مشاكل ومعاناة المواطنين، فى جميع أحياء ومدن ومراكز وقري الجيزة، يأتى ضمن إستراتيجية الحزب التى تعمل على الالتحام مع مشاكل المواطن وإشراك الشباب فى إيجاد الحلول لها، من أجل إعدادهم كقادة للمستقبل، ضمن مبادرة الرئيس فى تمكين الشباب من القيادة، وذلك أيضا إيمانا من الحزب بحق المواطن المصري فى التمتع بالحياة الكريمة، والحفاظ على سلامته وأمنه وأمانه، تنفيذا لمباردة الرئيس السيسي " حياة كريمة " .

وشهدت أعمال إنشاء المطبات الصناعية بمنطقة حى الهرم حضور لفيف من أهالي وعائلات المنطقة، وتمثيل من قيادات حزب حماة الوطن بالجيزة، اللواء محمد الكيلاني الأمين المساعد وأمين التنظيم، والدكتور إسلام عوض أمين اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمي باسم أمانة الجيزة، والأستاذ محمد أبوعيسى أمين شباب المحافظة، وذلك بالإنابة عن الدكتور نافع عبدالهادي الأمين العام للمحافظة عضو مجلس النواب، ومن التنفيذيين المهندس محمد شارد مدير عام الطرق بحى الهرم، والمهندس أحمد منصور مدير عام الطرق والكبارى بالهرم، والمهندس إسلام ابوالعلا خطاب .