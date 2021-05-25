أحمد ناجي قمحة يوضح أهم الرسائل التي تحملها مكالمة السيسي مع بايدن

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنه يوجد بالدولة المصرية إرادة وطنية كبيرة وسيادة الدولة عندما تملك قرارها الوطني، حيث أن الدولة تحولت من خلال زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا ومن لاعب دولي إقليمي مؤثر إلى شريك دولى فاعل، وحتي أننا نستطيع أن نحدد ملامح تلك الزيارة من خلال الاجندة الخاصة بها.

وأضاف "رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تلك الاجندة كانت مقسمة إلى قوى تخص العلاقات الافريقية الفرنسية وأخرى تخص الفرنسية الثنائية، منوها إلى أن الدولة المصرية استطاعت ان تحول تلك الزيارة إلى تأثير واضح وفعال في القضية الفلسطينية.

وأشار "قمحة"، إلى أن بعد تلك الزيارة انطلقت الدولة المصرية حتي تبرز قدرات مؤسساتها المختلفة، سواء كانت مؤسساتها الأمنية أو العريقة في وزارة الخارجية، وكيفية عمل تلك المؤسسات في تناغم واضح، من أجل إبراز قدرة الدولة الشاملة على التفاعل مع قضايا الإقليم.

وأكد، أن الدولة تتحول من رفعة التفاعلات الدولية إلى شريك دولي فاعل في المجتمع الدولى، لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن تلك الرسائل تصل مباشرة إلى الدول الكبرى في العالم، موضحا الرسائل التي يحملها الاتصال الثاني من الرئيس الأمريكي جو بادين للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها ان الرئيس الامريكي يريد تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية في العديد من قضايا الإقليم.

وأوضح، أن من أهم المصطلحات التي أشاد بها الرئيس السيسي هي المصالح المشتركة، وهي أساس العلاقات الدولية الحاكمة في هذا التوقيت لتلك المصالح المشتركة، وفكرة الاحترام المتبادل من اهم الامور في تلك الاتفاقات.