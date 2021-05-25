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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاسبة إسرائيل.. رسالة عاجلة لـ بايدن بتوقيع 500 ديمقراطي

بايدن
بايدن

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية  أن أكثر من 500 ديمقراطي وقعوا على رسالة تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين بسبب انتهاكات الاحتلال التي حدثت خلال التصعيد الأخير.

ووقع  أكثر من 500 ديمقراطي من الموظفين والمنظمين الذين عملوا في مقر الحملة الوطنية للرئيس جو بايدن، في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وفي 22 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة في ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا وغيرها.

وتشيد الرسالة بجهود بايدن الأخيرة للتوسط في سلام مؤقت، يدعو الموقعون الإدارة إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والانضمام إلى الحلفاء الدوليين في الضغط من أجل إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والسماح بإجراءات إنسانية في غزة لتسهيل عمليات الإخلاء الطارئة و "دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير" وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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وأدان ماتان آراد نيمان وهو موظف أمريكي إسرائيلي ومؤلف مشارك للرسالة كان يعمل منظما في ولاية أريزونا، الإدارة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى بيع الأسلحة المقترح بقيمة 735 مليون دولار والذي وافقت عليه إدارة بايدن مؤخرا.

وقال: "بصفتي أمريكيا إسرائيليا فخورا بالمساعدة في انتخاب بايدن في أريزونا، أشعر بالرعب من الكابوس اليومي المتمثل في الاحتلال والفصل العنصري".

وأضاف أراد نيمان أن "التقاعس الأمريكي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، وكل ذلك بينما تواصل الإدارة بيع الأسلحة لإسرائيل، لا يساعد عائلتي في إسرائيل أو يحافظ على سلامتهم".

إسرائيل بايدن فلسطين رسالة ديمقراطي

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