تعليم قنا: لم تصلنا حتى الآن أي مشاكل خاصة بالامتحانات

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، إن تسير الامتحانات بشكل جيد خلال اليوم الثاني لها، كما أنه تم التأكد من جهازية الشبكات، من خلال غرفة العمليات وجهاز الفريق التكنولوجي، الذي يعمل منذ اكثر من اسبوع منذ بدء الامتحانات، حيث أنه تأكد من سلامة الأجهزة ووصول شبكات الفايبر، وايضا من سلامة اجهزة الطلاب الذي يحملها الطلاب.

وأضاف "وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن قياس رضا الطلاب وأولياء الأمور كان من خلال ردود أفعال الطلاب واستجابتهم للامتحانات، وتراجع نسبة المخاوف والقلق لديهم، كاشفا أن الوزارة قامت بمراعاة منع الخوف لدى الطلاب من خلال الامتحانات ووجود بعض الزملاء داخل اللجان لحل أى ظروف استثنائية.

وأشار "خالد"، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل اللجان، حيث أن لا يزيد عن 14 طالب داخل اللجنة، مضيفا أنه يوجد غرفة عمليات داخل مديرية التربية والتعليم وايضا داخل كل إدارة تعليمية، كما أنهم يرتبطوا من غرفة عمليات الوزارة وغرفة عمليات المحافظة.

وأكد أنه يوجد جروب ثابت للزملاء في التطوير التكنولوجي، لكي يتلقوا جميع الشكاوي، ويوجد في كل مدرسة زميل للتطوير التكنولوجي، وفي حالة تعسر اي زميل يتم إرسال اخر ليعينه في حل المشكلة في اسرع وقت.

وأوضح أن الكنترول كان ورقي تماما في كل السنوات الماضية، ولكنه يختلف هذا العام ليكون الكترونيا، وحتى انه يكون جاهز تماما من خلال أعضاءه وقواعد البيانات والأعمال والاستثمارات.