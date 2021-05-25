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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن 16 منطقة بالقاهرة.. أماكن وتفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة، وذلك الساعة 10 من صباح اليوم الثلاثاء  حتى الساعة 4 عصر نفس اليوم، فى مناطق: شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابي ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الالف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي .

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وأرجعت الشركة في بيان صادر عنها أمس، أن سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

 

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حتى لا تحدث مشكلات.


وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مياه الشرب بالقاهرة مياة الشرب سبب الانقطاع

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