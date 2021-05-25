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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة الشيوخ تشارك في الاحتفال السنوي للقارة السمراء باليوم العالمي لأفريقيا

مقر برلمان جنوب افريقيا
مقر برلمان جنوب افريقيا

تشارك النائبة رندا مصطفى  وكيل لجنة التعليم  والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وعضو برلمان عموم أفريقيا وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن والتى أدت القسم الدستورى، أمس الاثنين، بمقر البرلمان بجنوب أفريقيا، فى الاحتفال السنوى للقارة السمراء باليوم العالمي لأفريقيا والمقرر انعقاده فى ٢٥ مايو من  كل عام.

وأكدت النائبة في تصريحات لها، أنه يجب استغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية الهائلة داخل القارة السمراء لصالح التنمية الشاملة والحقيقية بجميع الدول الإفريقية، مؤكدة أن هناك اهتماماً كبيراً وغير مسبوق من الدول الإفريقية بمصر.

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وأضافت  أن  قيادات وأعضاء البرلمان الإفريقى أكدو  تقديرهم الكبير لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى عادت بقوة إلى إفريقيا، ولها رصيد كبير داخل عقول وقلوب جميع الشعوب الإفريقية، معربة عن سعادتها الغامرة بتمثيل مصر فيه.

مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي جنوب افريقيا حزب حماة الوطن حماه الوطن

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