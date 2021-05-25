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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع طيار جراء تحطم طائرة بمنطقة سكنية في لاس فيجاس الأمريكية

طائرة
طائرة

لقي طيار مصرعه، في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة أمريكية تقدم خدمات دعم عسكرية، وذلك في منطقة سكنية قرب مدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية.

 

وذكرت قناة ( الحرة) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن الطائرة التي كانت قد أقلعت من قاعدة نيليس الجوية التي تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من وسط مدينة لاس فيغاس تحطمت في منطقة سكنية قريبة.

 

من جهتها ، أعلنت شركة "دراكين يو أس" المالكة للطائرة المحطمة، وفاة أحد طياريها في الحادث من دون أن توضح السبب وراء ذلك.

 

وبدوره ، قال شاهد عيان إنه سمع صوتا قويا عندما اصطدمت الطائرة بساحة سكنية في الشارع، ورأى دخانا أسود يتصاعد من منزل. 
 

مصرع طيار لاس فيجاس الأمريكية تحطم طائرة لاس فيجاس

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