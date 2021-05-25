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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. الاتحاد السكندري يسعى لمصالحة جماهيره أمام الجونة

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره الجونة، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 24،من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي فريق الاتحاد السكندري لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على الجونة في مباراة اليوم، بعد سلسلة النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

وفشل الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز آخر 6 مباريات، حيث خسر 3 مواجهات، وتعادل في 3 آخرين.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة كالتالي :

"محمد صبحى وصبحى سليمان وكريم يحيي وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزي الحناوي وخالد قمر ودايمون لوى والسيد سالم وصبرى رحيل وهشام صلاح ومحمود رزق وعبد الغنى محمد وأحمد راشد وأحمد حجى ومحمد الصباحى وفوزى الحناوى وإيمانويل أكوى وروماريو ويلياميز وعبد السميع إبراهيم سيمو".

على الجانب الآخر يطمح فريق الجونة في خطف الثلاث نقاط من الاتحاد، للاقتراب من منطقة وسط جدول ترتيب الدوري الممتاز.

كانت مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز الجونة على الاتحاد بهدفين دون رد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز ال13 بـ 27 نقطة.
 

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