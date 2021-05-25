ليندسي لوهان تعود من الاعتزال بفيلم مع نتفليكس

تعود الممثلة والمغنية الأمريكية ليندسي لوهان إلى التمثيل مرة أخرى وتلغي قرار اعتزالها من خلال فيلم كوميدي رومانسي من إنتاج نتفليكس بحسب موقع فاريتي، بعد سنوات من الأزمات والابتعاد عن المجال وشائعات اعتناقها الإسلام.

ليندسي لوهان التي تبلغ من العمر 34 عاما، تخلت عن التمثيل لعدة سنوات لتعود بدور بطولة في فيلم يعرض في موسم الكريسماس، الذي حرصت نتفليكس على مدار السنوات الماضية طرح أعمال قوية خلاله.

ليندسي لوهان

ستلعب ليندسي لوهان في هذا الفيلم دور شابة غنية، ترث فندق عن أهلها وهي شخصية مدللة أعلنت خطبتها حديثا، ثم تعاني من حادث فقدان ذاكرة، وتدخل في قصة حب ستكشف أحداث الفيلم عن تفاصيلها.

لم يعلن عن باقي فريق الممثلين في الفيلم، حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره في نوفمبر، لذا لم يحدد بعد موعد طرحه على المنصة الدولية.

مشوار نجومية واعتزال ليندسي لوهان

بدأت ليندسي لوهان خطوات قوية للعودة مرة أخرى منذ أعلنت رغبتها في استئناف مشوارها الذي بدأته في سن صغيرة، حيث لعبت أول أدوارها وهي تبلغ من العمر 11 عاما، في فيلم The Parent Trap عام 1998.

أتبعت ليندسي لوهان فيلمها الأول بعملين آخرين، عززت من مكانتها في هوليوود وجعلت منها نجمة شباك من الدرجة الأولى، لكن عدد من المشاكل الشخصية تسببت في غيابها عن الساحة.

ليندسي لوهان

بداية من عام 2010 انتقلت ليندسي لوهان خارج أمريكا، وعاشت في أوروبا ودبي وفقا لفاريتي، وشاركت في عدد من المشروعات الفنية غير الشهيرة، حتى ظهرت عام 2019 في النسخة الأسترالية من برنامج The Masked Singer.

ظهرت ليندسي لوهان بالحجاب في عدة مناسبات علنية، وتوقع الكثيرون تحولها إلى ديانة الإسلام، والتقطت لها عدد من الصور أثناء حملها لنسخ من القرآن الكريم، لكن الردود الرسمية التي أتيحت أنذاك أنها مهتمة فقط بالثقافة العربية.

تحدثت ليندسي لوهان حول حبها للإسلام في حوار تلفزيوني، وأنها تفكر في التحول لهذه الديانة التي تجعلها تعيش في حالة هادئة، كما أظهرت اهتماما كبيرا بزيارة اللاجئين السوريين في تركيا والتحدث حول أزماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.