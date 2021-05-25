آبل تعلن رسميا عن موعد انطلاق مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC21

أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا عن موعد انطلاق مؤتمرها القادم للمطورين WWDC21 في 7 يونيو القادم، حيث سيكون متاح مجانا لأكثر من 30 مليون مطور، من 227 منطقة حول العالم.

وسيكون مؤتمر آبل WWDC21 للمطورين متاحا عبر موقع آبل apple.com ، وكذلك تطبيق Apple Developer ، وتطبيق Apple TV ، وقناة آبل الرسمية على موقع يوتيوب.

وبحسب شركة آبل فإن مؤتمر WWDC21 سيضم أكثر من 200 جلسة فردية للمطورين، وسيوفر وصولاً غير مسبوق لمهندسي ومصممي آبل ليتمكنوا من التعرف على أحدث الأدوات والتقنيات لمساعدتهم على إنشاء الجيل التالي من التطبيقات.

وستعرض آبل في المؤتمر كل التقنيات الجديدة والخاصة بها، من الميزات أو واجهات برمجة تطبيقات محددة، وكذلك حل المشكلات التقنية.

ومن المتوقع أن تعلن آبل فى المؤتمر عن هواتفها الرائدة iPhone 13 ، حيث كانت قد كشفت تسريبات إلى أن الهواتف سيتم إطلاقها في وقت مبكر للغاية عن الوقت ال صدرت فيه العام الماضى هواتف iPhone 12 والتى تم تأجيلها بسبب فيوس كورونا، كوفيد-19 .

وفى 20 أبريل الماضي عقدت آبل حدث Spring Loaded ، وأعلنت فيه عن عدد من أجهزة آيباد iPad و أجهزة كمبيوتر ماك Macs وعملية الانتقال الأكبر من التحويل لمعالجاتها الخاصة لأجهزة كمبيوتر Mac ، بدلا عن الاعتماد على معالجات شركة Intel إنتل.