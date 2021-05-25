عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار شرم الشيخ وأعمال التطوير.. صور

وزير الطيران
وزير الطيران

قام  الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية موسعة لمطار شرم الشيخ الدولي فى ظل الزيادة النسبية فى التشغيل التى يشهدها المطار خلال الفترة الحالية ، وذلك للاطمئنان على انتظامية سير العمل ، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التى اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،وكذا متابعة مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالمطار. 

 

رافق وزير الطيران، في الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية  ولفيف من قيادات الوزارة  و كان في استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ.


بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، كما تفقد سيادته مكتب الحجر الصحي بالمطار وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية.


وخلال الجولة ، تفقد انسيابية الحركة بصالات السفر والوصول وتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الإجتماعي، وكذا العلامات الارشادية والالتزام بإرتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار لضمان سلامة المسافرين والعاملين، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول. واطمأن على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج. ووجه الوزير  بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه.

كما وجه وزير الطيران بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة شرم الشيخ الدولى أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر، داعيًا الجميع بتكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة خاصة فى ظل منح تخفيضات لشركات الطيران على رسوم الهبوط والايواء بنسبة 50% وعلى الخدمات الارضية المقدمة بنسبة 20% حتى ٣١ أكتوبر القادم وذلك تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية .

وزير الطيران
وزير الطيران 
وزير الطيران 
وزير الطيران 
وزير الطيران 
وزير الطيران 
وزير الطيران 
وزير الطيران 
وزير الطيران مطار شرم الشيخ وزارة الطيران فيروس كورونا الحركة السياحية

ترشيحاتنا

العثور على جثث 5 أشخاص قتلوا برصاص غامض في ولاية أوهايو الأمريكية

عدم تشغيل العداد الأبرز..عقوبات وغرامات 20 مخالفة بقانون المرور الجديد

رئيس الوزراء يفتتح المجمع الصناعي الجديد لمجموعة العربي

الإجمالي 27 مليون حالة.. الهند تسجل 196 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الرى: رفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

سولشاير يعلن قائمة مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بتر ساقه.. خروج شريف دسوقي من المستشفى

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

ضرائب واكتئاب ومرض .. الأيام الأخيرة في حياة إسماعيل يس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن 16 منطقة بالقاهرة.. أماكن وتفاصيل

الإمارات.. نداء عاجل من السلطات بشأن طقس اليوم

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ