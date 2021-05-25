أسوان يخشى تعميق جراحه أمام غزل المحلة في الدوري.. الليلة

يستضيف فريق أسوان نظيره غزل المحلة، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه علاء عبد العال، لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز على غزل المحلة، في مباراة اليوم، للهروب من منطقة الخطر.

ولم يتذوق فريق أسوان طعم الفوز آخر 5 مباريات في مسابقة الدوري، حيث خسر 4 مباريات، وتعادل في لقاء.

على الجانب الآخر يطمح غزل المحلة بقيادة مدربه خالد عيد في انتزاع الفوز من أسوان، للاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في مسابقة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 15 بـ21 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز وادي دجلة مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندري مع الجولة.