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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

نيسان صني 2022
نيسان صني 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية نيسان عن طرح النسخة الأشهر للشركة وهى صني موديل 2022 داخل السوق المصرى ، لتعتبر بذلك من اول الشركات التى تطرح موديلاتها الجديدة محليا .

وتعتبر السيارة نيسان صنى من اشهر السيارات داخل السوق المحلى، والأكثر مبيعا لشركة نيسان فى مصر ، حيث انها حققت المركز الثاني وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك AMIC ، ضمن قائمة السيارات السيدان الأعلى مبيعًا في مصر ، بعد السيارة الشهيرة تويوتا كورولا .

وتتمتع السيارة نيسان صنى ، بسعرها المنخفض والمناسب لشريحة كبيرة من المجتمع المصري ، بالإضافة الى ضمها لتكنولوجيا حديثة ومساحة داخلية رحبة .

وطرحت شركة نيسان اليابانية طرازها الشهير صني موديل 2022 بأربع فئات سعرية ، وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيلهم واسعارهم داخل السوق المصرى للسيارات .

وتستمد السيارة نيسان صني موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.

وتأتى ابعاد السيارة السيارة نيسان صني موديل 2022 الخارجية ، بطول 4425 مم ، والعرض 1695 مم ، و الارتفاع 1500 مم ، و بقاعدة العجلات 2600 مم ، و مساحة صندوق الأمتعة 490 لتر ، اما وزن السيارة 1,015كجم  للفئة الأولى و 1,029 كجم لباقي الفئات .

 

وتضم السيارة السيارة نيسان صني موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان من بينها فرامل مانعة للانغلاق ABS ، و توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ، و مساعد فرامل BA ، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع تشغيل المحرك للحماية من السرقة .

 

- الفئة الأولى Maual

وتأتى الفئة الأولى ، بشكل خارجي يضم مصابيح ضباب أمامية، مرايا الأبواب بخاصية ضبط كهربائي ، و إشارات جانبية، جنوط حديدية مقاس 15 بوصة .

اما المقصورة الداخلية فتحتوى على تكييف يدوي، مروحة تبريد للمقاعد الخلفية، راديو، نظام صوت 4 سماعات، مخرج AUX، بلوتوث، 2 حامل أكواب أمامي + 2 خلفي .

ويبلغ سعر هذه الفئة من السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، داخل السوق المصرى بـ 185 الف جنيه .

 

- الفئة الثانية Standard

والفئة الثانية من السيارة نيسان صني موديل 2022 ، تزيد عن الفئة الأولى في اختلاف واحد وهو ناقل الحركة الوتوماتيكى  

ويبلغ سعر هذه الفئة من السيارة نيسان صني موديل 2022 ، داخل السوق المصري بـ 206 الف جنيه .

 

- الفئة الثالثة Full option

وحصلت الفئة الثالثة على جنوط رياضية مقاس 15 بوصة، سبويلر خلفي، زجاج معتم للخصوصية، كاميرا خلفية.

بالاضافة الى تزويد عجلة قيادة متعددة الوظائف تحتوي على تحكم بالصوت، شاشة لمس مقاس 7 بوصة، اتصال الهواتف الذكية عن طريق تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto داخل مقصورتها .

ويبلغ سعر هذه الفئة من السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، داخل السوق المصرى بـ 219 الف جنيه .

 

- الفئة الرابعة Super Salon

واخيرا الفئة الاعلى تجهيزا وهى الفئة الرابعة ، تاتى بتعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، مؤشر انعطاف LED، مفتاح ذكي للأبواب، نظام Follow me الذي يوفر إضاءة أمامية لحين الدخول للمنزل ثم تنطفئ المصابيح تلقائيًا .

و تحكم بلوتوث في عجلة القيادة متعددة الوظائف مع التحكم بالصوت، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تكييف هواء أوتوماتيك بدلاً من اليدوي ، عدادت متطورة، تطعيمات كروم داخلية، لإضاءة خلفية للقراءة داخل المقصورة الداخلية للسيارة 

ويبلغ سعر هذه الفئة من السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، داخل السوق المصرى بـ 230 الف جنيه .

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